TRENTO. Tre mesi di lavori e un investimento complessivo di 362 mila euro per migliorare la sicurezza della strada della Maranza, a Trento. Si sono conclusi gli interventi lungo il collegamento, richiesti anche dalle Circoscrizioni di Villazzano e Povo per garantire una percorrenza più sicura e prevenire nuovi fenomeni di dissesto.

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La parte principale delle opere ha riguardato la messa in sicurezza di 500 metri di strada, per una spesa di 186 mila euro. Il ciglio stradale è stato riprofilato, sono stati realizzati tratti di banchettone, cordoli in calcestruzzo con funzione protettiva, e nei punti più impervi sono state installate nuove barriere di sicurezza. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Zampedri.

Altri 176 mila euro sono stati destinati al rifacimento dell’asfalto su 2,5 chilometri. Un intervento parziale rispetto ai sei chilometri complessivi della strada: la parte pianeggiante non necessitava infatti di una nuova pavimentazione, mentre il tratto della prima salita è interessato dalla posa di una tubazione dell’acquedotto.

Per quest’ultima porzione bisognerà quindi attendere il completamento dei lavori sulla rete idrica, che saranno eseguiti da Novareti. Solo successivamente si potrà procedere con l’asfaltatura del tratto interessato.

L’intervento appena concluso rappresenta un passo avanti per la sicurezza e la manutenzione della viabilità verso la Maranza, con opere mirate a proteggere i tratti più delicati e a garantire migliori condizioni di percorrenza.