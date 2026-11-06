TRENTO. Quindici anni di storia, quattordici edizioni e un legame sempre più forte tra agricoltura e comunità. Domenica 8 novembre torna San Martino a Piedicastello, la manifestazione che dal 2011 anima il quartiere di Trento con prodotti locali, sapori della tradizione e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

La festa nasce dalla volontà di recuperare una tradizione legata alla conclusione dell’annata agraria e alla ricorrenza di San Martino. Un progetto cresciuto grazie alla collaborazione tra Sant’Apollinare Piedicastello APS, le associazioni del quartiere e Donne in Campo Trentino, l’associazione delle imprenditrici agricole di CIA.

Protagonista della giornata sarà ancora una volta il mercato delle produttrici agricole, occasione per conoscere direttamente le aziende del territorio, acquistare prodotti locali e scoprire il lavoro di chi coltiva la terra. Accanto alle bancarelle sono previste attività per bambini, musica, visite guidate e momenti culturali dedicati alle tradizioni.

La manifestazione festeggia 15 anni dalla nascita e 14 edizioni effettive, considerando l’interruzione dovuta alla pandemia. Un percorso che ha consolidato il rapporto tra il mondo agricolo e la città, valorizzando la stagionalità, le produzioni del territorio e il contatto diretto tra produttori e consumatori.

Per Donne in Campo Trentino, l’appuntamento rappresenta anche un’importante opportunità per dare visibilità alle imprenditrici agricole. Piedicastello si prepara così a una domenica di festa, all’insegna della convivialità e della riscoperta delle proprie radici. C.L.