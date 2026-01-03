TRENTO. Principio di incendio nella mattinata di oggi, 3 gennaio, in una palazzina di viale Trieste, nella zona del lungo Fersina. L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato del fumo provenire da un appartamento e hanno immediatamente avvisato i soccorsi.



Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe stato causato da mozziconi di sigaretta non completamente spenti, lasciati all’interno dell’abitazione. In quel momento l’appartamento non era vuoto.



L’intervento tempestivo ha consentito di limitare le conseguenze: non si registrano feriti e i danni sono contenuti, circoscritti principalmente alla presenza di fumo all’interno dei locali interessati.



Dopo le verifiche di sicurezza, tutti i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.