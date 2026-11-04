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TRENTO. Tre giorni di chiusura al pubblico per il Palaghiaccio di Trento. L'impianto non sarà accessibile venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 per lasciare spazio alla Trento Cup 2026, manifestazione dedicata al pattinaggio artistico.
A comunicarlo è A.S.I.S., che ha informato gli utenti della sospensione temporanea dell'apertura al pubblico in occasione dell'evento sportivo.
La chiusura riguarderà l'intero fine settimana e riprenderà regolarmente al termine della manifestazione, secondo le modalità e gli orari ordinari dell'impianto.