TRENTO. Inizierà questa notte, lunedì 30 marzo, il lavaggio con acqua di vicoli, portici e marciapiedi del centro storico a cura di Dolomiti Ambiente. Fino alla fine di ottobre o al massimo all’inizio di novembre, compatibilmente con le temperature, tutte le notti dei giorni feriali, dal lunedì al giovedì dalle 22.30 alle 6 ed il venerdì dalle 21 alle 4.30, una minilavastrade elettrica girerà senza interruzione per pulire in modo capillare ogni angolo della Zona a Traffico Limitato.

Silenziosa e di piccole dimensioni, la macchina è adatta alla pulizia anche dei vicoli più stretti. Dalla primavera fino all’autunno, il centro città è molto più vissuto non solo durante il giorno ma anche la notte, con gli assembramenti ben noti legati alla movida.

E’ dunque fondamentale la pulizia con acqua che si aggiunge alla pulizia con ramazza, spazzatrice ed aspiratori ed allo svuotamento dei cestini, che vengono svolti durante il giorno nel corso di tutto l’anno.

In questo periodo Dolomiti Ambiente programma anche il lavaggio delle strade al di fuori del centro storico, con un mezzo dotato di autobotte ed attrezzatura lavastrade, con il prelievo di acqua dagli idranti. Si tratta di un servizio che viene svolto due volte l’anno, in primavera ed in autunno, iniziato lo scorso 23 marzo.

Il servizio si concluderà il 4 maggio e coinvolge tre autobotti e due operatori di terra con soffiatore.