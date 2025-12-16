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TRENTO. Venerdì 19 dicembre alle 17 il sindaco di Trento Franco Ianeselli sarà al Giardino Magico di San Marco per i tradizionali auguri alla Città. Circondati dalle installazioni luminose, si esibiranno il coro della scuola “Bresadola”, che interpreterà il brano Imagine di John Lennon, e il coro del liceo musicale “Bonporti”.
A seguire, l’atmosfera sarà riscaldata dal gruppo di ottoni del liceo musicale “Bonporti” con un brano che condurrà i partecipanti attraverso il labirinto.
L’evento si concluderà con un piccolo momento conviviale, ristorati da bevande calde (fino a esaurimento scorte).