TRENTO. Altri 120 buoni taxi per sostenere gli spostamenti delle persone più fragili. Il Comune di Trento amplia la disponibilità dei voucher da 50 euro, inizialmente destinati alle persone con disabilità escluse dal servizio MuoverSI e ai residenti nelle strade interessate da cantieri con sospensione del trasporto pubblico.

La nuova disponibilità sarà riservata a tre categorie: donne dai 16 anni in su, anche non residenti a Trento, che potranno utilizzare il buono nella fascia notturna tra le 22 e le 6; residenti in città con più di 75 anni e persone con disabilità dai 16 anni, residenti nel Comune, che potranno invece usufruirne durante tutta la giornata.

Ogni voucher ha un valore di 50 euro e può essere utilizzato in un'unica soluzione oppure a scalare. Sono ammesse le corse con partenza o arrivo nel territorio comunale, purché non superino i 50 chilometri di distanza. La convenzione è stata stipulata con la Cooperativa Radio taxi Trento.

I buoni potranno essere richiesti da chi non ne ha mai ottenuto uno nel 2026 oppure da chi ha già utilizzato interamente il precedente. La scadenza per l'utilizzo è fissata al 31 dicembre 2026: l'amministrazione invita quindi a presentare domanda soltanto se si prevede concretamente di usufruire del servizio entro quella data, per evitare di sottrarre risorse a chi ne ha effettiva necessità.