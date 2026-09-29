VATTARO.

Riscoprire le radici del territorio per rileggerle in chiave dinamica e condivisa. È con questo spirito che la Pro Loco di Vattaro presenta la diciannovesima edizione della Festa della Pera, in programma per sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 10 alle 22, nella nuova cornice del campo sportivo di Vattaro. L'appuntamento di quest'anno segna un'importante evoluzione rispetto al passato, pescando dalla tradizione per proporre un format profondamente orientato all'esperienza, dove le eccellenze enogastronomiche dell'Altopiano incontrano la voglia di stare insieme attraverso un programma denso di attrattive per grandi e piccini.

L'intera giornata sarà caratterizzata da un susseguirsi di attività pensate per coinvolgere famiglie, residenti e visitatori. L'area dell'evento ospiterà l'esposizione e il mercato dei produttori e degli artigiani locali, affiancati dalla tradizionale mostra delle pere, ma anche numerose postazioni interattive: dalle installazioni con giochi in legno e rompicapo adatti a ogni età alle due distinte piste di go-kart a pedali per bambini e adulti, fino allo spazio dedicato al tiro a segno gestito in collaborazione con la S. di Vigolana.

Non mancheranno i momenti educativi e di intrattenimento come i laboratori di cucina, la divertente «Pompieropoli» organizzata dai Vigili del Fuoco Volontari di Vattaro, il truccabimbi e i gonfiabili.

A rievocare il fascino della cultura locale contribuirà inoltre lo spettacolo raccontato della compagnia «La Soffitta» di Trento, dedicato alle storie e alle leggende del Trentino.

L'enogastronomia e la valorizzazione dei prodotti locali rimarranno il fulcro della manifestazione, garantite dalla costante accoglienza della Pro Loco di Vattaro. Oltre ai dolci alla pera, per il pranzo verrà proposta una selezione culinaria interamente dedicata al frutto simbolo della festa: il menù prevederà un pasticcio di pere col gorgonzola e noci, seguito da un arrotolato di vitello con pere, pancetta affumicata, salsa allo Chardonnay e pere, accompagnato da polenta e giardinetto di verdure, oltre all'alternativa a base di formaggio Dobbiaco alla piastra.

La tradizione dolciaria vedrà poi la sua massima espressione nel concorso «La torta de peri 2026», sfida aperta a chiunque desideri mettere in gara la propria ricetta segreta per sottoporla al giudizio di una giuria d'eccezione.

A scandire i ritmi della giornata e ad accompagnare i momenti di convivialità saranno due appuntamenti musicali dal vivo. Il momento del pranzo vedrà protagonista Francesco Mosna, cantante e polistrumentista trentino appassionato delle sonorità blues, bluegrass e della musica folk, autore di un'atmosfera acustica suggestiva e coinvolgente.

Con il calare della sera, la festa cambierà ritmo grazie all'energia di Ale Cocca DJ, che animerà il campo sportivo fino alla chiusura dell'evento con una selezione musicale pensata per far ballare e divertire l'intera comunità.

Luigi Mauro, presidente della Pro Loco Vattaro: «Presentiamo quest’anno una Festa della pera notevolmente rinnovata: cambia la location, al nuovo parco recuperato grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco, valorizziamo i produttori locali di pere e prodotti agricoli, puntiamo maggiormente sulle esperienze, sia per piccoli che per grandi. La festa nasce da una tradizione, ancora molto diffusa in paese, di cucinare una torta de peri in occasione della Madonna del Rosario (7 ottobre), usando ricette segrete e gelosamente tramandate dalle donne. Quest’anno abbiamo voluto porre particolare enfasi su questa tradizione, introducendo il Concorso dolciario Torta de peri dell’anno. La pera è protagonista anche del nostro menù molto curato, tutto a base di pere».

Stefania Yapo, assessore alla cultura del Comune di Altopiano della Vigolana: «Come Comune esprimiamo una grande soddisfazione per il sostanzioso lavoro fatto finora dalla Pro Loco recentemente rinnovata, che anche durante l’estate è riuscita a prendersi cura sia del territorio che della comunità, coinvolgendo albergatori, alpini, altre Pro Loco e giovani».

C.L.