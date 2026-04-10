TRENTO. "Secondo me dovrebbero fare più controlli in giro per la città. Quelli attuali non sono abbastanza, visto ciò che è successo", ha detto il figlio della titolare della rivendita di tabacchi danneggiata durante la rissa, Justin Pellegrinelli, parlando con i giornalisti. La madre e la figlia sarebbero scappate dal retrobottega.

Una delle quattro persone coinvolte avrebbe esploso dei colpi con un'arma da fuoco, forse una pistola "scacciacani". Ferito uno del gruppo.

La titolare, Joanna Suarez, era nel tabacchino insieme alla madre. Stanno tutte e due bene e non sono rimaste ferite. Sul posto anche Massimo Piffer di Confcommercio, per portare solidarietà alla titolare.