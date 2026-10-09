BOLZANO. Il Gip di Bolzano Giulia Rossi ha convalidato l'arresto dei due presunti responsabili della sparatoria avvenuta alle torri di Madonna Bianca a Trento. Restano così in carcere a Verona il 40enne e la figlia 19enne. Gli atti ora passano alla Procura di Trento.

La spedizione punitiva a colpi d'arma verso un 39enne rapinatore di bancomat agli arresti domiciliari aveva sconvolto i residenti della Torre 13. Non ci sono stati feriti ma tanta paura tra i residenti.

Uno dei colpi d'arma lunga aveva attraversato la tapparella di un appartamento vicino a quello del 39enne conficcandosi nell'armadio mentre nella stanza una 17enne stava studiando. Alcuni giorni dopo il fatto è scattato l'arresto a Bolzano, dove padre e figlia vivono. Secondo i legali dei due, servirà una perizia per capire in che direzione sono stati esplosi i colpi.