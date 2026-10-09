TRENTO. Padre e figlia, da poco maggiorenne. Sarebbero stati loro sabato pomeriggio, secondo gli inquirenti, ad aver lasciato la loro abitazione di via Sassari a Bolzano per raggiungere la zona sud di Trento e sparare contro la torre 13 a Villazzano Tre, colpendo il muro dell'appartamento del primo piano e le finestre di altri due alloggi, al secondo e al terzo. Alle quali solo per puro caso non era affacciato nessuno. Ad incastrare i due sarebbe stato un video le cui immagini avrebbero immortalato alcuni attimi decisivi della sparatoria per la quale l'uomo e la figlia diciannovenne - appartenenti a un nucleo familiare di sinti da tempo in rotta con quello della famiglia che vive a Villazzano Tre - hanno usato un mitra. Una conferma alle impressioni dei residenti che hanno detto di aver sentito una «raffica di colpi».

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