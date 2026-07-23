TRENTO. Più telecamere, un rafforzamento dell'illuminazione pubblica e controlli intensificati nelle ore serali e notturne. Sono le principali misure emerse dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito oggi, 23 luglio, al Commissariato del Governo di Trento sotto la presidenza del prefetto Isabella Fusiello.

All'incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell'ordine, le istituzioni locali e i rappresentanti delle categorie economiche, con l'obiettivo di fare il punto sulle iniziative per migliorare la sicurezza in città e contrastare il fenomeno delle spaccate ai danni delle attività commerciali.

Il sindaco Franco Ianeselli ha illustrato gli interventi già avviati dal Comune, tra cui l'installazione di nuovi punti luce e di telecamere di ultima generazione in aree considerate particolarmente sensibili, come piazza Dante, corso Buonarroti e il centro storico. Tra i progetti in programma figura anche la riqualificazione dell'area alle spalle del Grand Hotel Trento.

Sul fronte operativo, il questore Nicola Zupo ha annunciato che il servizio della "Volante Dante" proseguirà per tutto il mese di agosto. Secondo quanto riferito, le indagini svolte negli ultimi mesi hanno permesso di individuare i responsabili del 95% delle recenti spaccate avvenute in città.

Nel corso della riunione è stato inoltre deciso di rilanciare lo Sportello Sicurezza Anticrimine, rafforzare il protocollo "Mille Occhi sulla Città" attraverso il coinvolgimento degli istituti di vigilanza privata e valorizzare i contributi provinciali destinati ai sistemi di sicurezza passiva delle attività economiche.