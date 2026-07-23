TRENTO. Un'altra spaccata ai danni di un esercizio commerciale del centro città. Nella notte, intorno all'una, i malviventi hanno preso di mira la gelateria Grom di piazza Duomo, sfondando la vetrina per riuscire a entrare all'interno del locale. E’ la trentesima spaccata da inizio aprile i città.

Secondo una prima stima, i danni provocati all'attività ammonterebbero a circa 2 mila euro. I ladri, però, non sono riusciti a impossessarsi di denaro.

Il locale era infatti già stato colpito da un furto nelle scorse settimane e, dopo quel precedente episodio, i gestori avevano deciso di non lasciare più alcun fondo cassa all'interno della gelateria. Nel colpo avvenuto circa un mese fa erano stati sottratti circa 400 euro.

L'episodio si inserisce in un contesto che continua a preoccupare commercianti e residenti. Negli ultimi tre mesi, infatti, a Trento si è registrato in media un furto ogni tre giorni ai danni delle attività commerciali.