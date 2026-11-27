TRENTO. Una mozione di sfiducia che, secondo Claudio Cia, rischia di trasformare una controversia procedurale in una crisi istituzionale. Il consigliere provinciale di Forza Italia interviene sulla vicenda che coinvolge il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, contestando l'atteggiamento delle minoranze e manifestando piena solidarietà al presidente.

Cia definisce «straordinaria» la mozione presentata dalle opposizioni, ricordando che queste avevano espresso apprezzamento per la candidata alla nomina a giudice del Tar, contestato la procedura, abbandonato l'Aula al momento della votazione e successivamente chiesto la rimozione di Soini.

«Un capolavoro di coerenza politica», commenta il consigliere, secondo cui le modalità di conduzione dei lavori possono essere legittimamente discusse, ma non giustificano automaticamente una crisi istituzionale. Il presidente, sottolinea, è chiamato a garantire le prerogative di tutti i consiglieri, non soltanto quelle delle minoranze.

Nel mirino di Cia anche quanto accaduto il giorno successivo alla designazione del magistrato. Le opposizioni, ricostruisce, avevano chiesto la presenza urgente del presidente della Provincia Maurizio Fugatti per ottenere chiarimenti. Quando Fugatti si è presentato in Aula, tuttavia, avrebbero rifiutato di ascoltarlo nell'immediato, ritirando le informative e chiedendo la convocazione di un Consiglio straordinario.

«Una curiosa interpretazione del concetto di urgenza», osserva Cia, che richiama anche il rinvio a gennaio dell'approvazione della riforma sociosanitaria, un provvedimento che riguarda, afferma, le persone fragili e le loro famiglie.

Il consigliere paragona l'atteggiamento delle minoranze a quello di bambini che abbandonano il gioco quando non va come vorrebbero. Un'immagine volutamente provocatoria, accompagnata dalla critica a un comportamento che, a suo giudizio, non sarebbe adeguato al ruolo istituzionale degli eletti.

Cia invita inoltre a valutare l'imparzialità di Soini considerando l'intera legislatura e le occasioni in cui, sostiene, il presidente ha accolto le richieste delle opposizioni, dimostrando disponibilità e flessibilità nella gestione dei lavori.

«Al presidente Claudio Soini esprimo la mia piena e convinta solidarietà, accompagnata da immutata stima», conclude il consigliere. E alle minoranze riserva l'ultima stoccata: «Imparare a distinguere le crisi istituzionali dalle crisi di nervi: per le prime esistono le mozioni di sfiducia, per le seconde è generalmente sufficiente una buona camomilla. Magari doppia».