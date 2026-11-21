TRENTO. «Ai sindaci viene attribuito l’80 per cento delle responsabilità, ma hanno leve per gestire solo il 20 per cento dei problemi». È il messaggio lanciato da Franco Gabrielli, già capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, durante gli Stati generali della sicurezza a Trento. Un confronto che ha riunito a palazzo Geremia amministratori ed esperti per discutere di sicurezza urbana, marginalità e strumenti per affrontare le criticità delle città.

Intervistato dalla giornalista Rai Maddalena Boggiano, Gabrielli ha dialogato con il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati, la sindaca di Rovereto Giulia Robol e il sindaco di Trento Franco Ianeselli. La sua proposta è superare una visione della sicurezza limitata all'ordine pubblico: «Basta assessorati alla sicurezza, chiamateli assessorati alla coesione e alla cura della città».

Per l'ex capo della Polizia, i cittadini devono diventare parte attiva delle soluzioni. Tra le criticità ha indicato la carenza di personale negli uffici giudiziari, la riduzione dei corsi per le forze dell'ordine e le condizioni delle carceri, dove la recidiva supera il 60 per cento. Ha inoltre ricordato che i dati disponibili si basano sulle denunce e non rappresentano necessariamente tutti i reati commessi.

Dal fronte dei sindaci, Claudio Corrarati ha raccontato l'esperienza di Bolzano, dove sono state formate cento persone per il controllo di vicinato. Il primo cittadino ha citato anche gli interventi per animare gli spazi pubblici e il lavoro sull'economia della notte. Sul tema della marginalità ha denunciato la situazione dei lavoratori costretti a dormire in strada nonostante un contratto a tempo indeterminato, proponendo di togliere le agevolazioni alle aziende che non si prendono cura dei propri dipendenti.

La sindaca di Rovereto Giulia Robol ha invece sottolineato il valore delle relazioni e della solidarietà della comunità. Il controllo di vicinato, ha spiegato, contribuisce a ridurre paura e disorientamento, ma per affrontare i problemi servono interventi strutturali e la capacità di riconoscere la complessità delle realtà urbane.

Franco Ianeselli ha rilanciato la necessità di un coordinamento stabile tra le istituzioni, con un tavolo di lavoro che permetta di pianificare gli interventi e monitorarne i risultati. Il sindaco ha ricordato i 31 gruppi di controllo di vicinato attivi a Trento, i sei milioni di euro stanziati per un ostello dei lavoratori e l'apertura, prevista a dicembre, di un dormitorio straordinario. «Serve sia la repressione che la prevenzione, serve l'accoglienza e serve integrazione», ha affermato.

Nel corso della mattinata, diversi esperti hanno approfondito il legame tra sicurezza e marginalità. Paolo Boccagni, professore di Sociologia delle migrazioni all'Università di Trento, ha evidenziato il peso di povertà e vulnerabilità sociale. Annalisa Pasini, presidente della Fondazione Caritas diocesana, ha richiamato l'importanza dell'accoglienza e delle relazioni con le persone senza dimora.

Lo psichiatra Claudio Agostini ha indicato nell'housing first, con l'assegnazione di una casa accompagnata da un'équipe di supporto, una delle soluzioni da rendere strutturali. Ermelinda Levari, direttrice dell'unità operativa Dipendenze dell'Asuit, ha invece insistito sulla prevenzione, in particolare nelle scuole.

Infine, Andrea Di Nicola, direttore del Centro di scienza della sicurezza e della criminalità dell'Università di Trento e di Verona, ha indicato tra gli interventi più efficaci la riqualificazione degli spazi pubblici, la cura del verde, la rimozione dei rifiuti e soprattutto l'illuminazione, ritenuta più efficace delle telecamere nel ridurre la criminalità negli spazi pubblici.

Anna Di Ronco, professoressa associata del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, ha infine richiamato la differenza tra criminalità effettiva e percezione dell'insicurezza. A Trento, uno studio del centro Ecrime condotto dieci anni fa aveva evidenziato una maggiore coincidenza tra paura e numero di reati nel centro storico e a Gardolo, mentre a Sardagna e Povo la percezione di insicurezza risultava più alta rispetto alla situazione rilevata.