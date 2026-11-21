TRENTO. In Trentino i reati denunciati sono aumentati del 7,1% nel 2025, in controtendenza rispetto al calo registrato a livello nazionale. E anche se nel capoluogo i dati più recenti della Questura mostrano una diminuzione di furti, rapine e truffe, tra i cittadini continua a esserci paura. «Nei messaggi, nelle segnalazioni quotidiane che ricevo, i cittadini spesso mi dicono di aver paura a uscire di casa. E questo per me è inammissibile». A dirlo è il sindaco Franco Ianeselli, intervenuto agli Stati generali della sicurezza, convocati per affrontare i problemi di criminalità, spaccio e degrado che interessano diverse zone della città.

Il quadro provinciale emerge dai dati del Viminale illustrati dal primo cittadino. Nel corso del 2025, in provincia di Trento sono stati denunciati 3.146 delitti ogni 100mila abitanti, un valore che colloca il territorio al 55° posto tra le 107 province italiane, circa a metà della graduatoria nazionale. L'incremento del 7,1% rispetto all'anno precedente assume particolare rilievo se confrontato con il dato italiano, che registra invece una diminuzione dell'1,8%.

Il confronto con l'Alto Adige mostra una situazione differente. La provincia di Bolzano si colloca al 46° posto, con 3.374 reati denunciati ogni 100mila abitanti, ma un incremento più contenuto, pari all'1% rispetto al 2024. Il territorio altoatesino presenta dunque un'incidenza maggiore di delitti denunciati in rapporto alla popolazione, mentre quello trentino registra una crescita percentuale più marcata.

Nel suo intervento, Ianeselli ha precisato che in Trentino rimane particolarmente bassa l'incidenza dei reati più gravi, come omicidi, rapine, estorsioni e delitti legati alla criminalità organizzata. A pesare maggiormente sulle statistiche sono i furti negli esercizi commerciali e nelle abitazioni, seguiti dalle frodi informatiche e dai danneggiamenti. I reati legati agli stupefacenti, pur avendo un'incidenza numerica inferiore, risultano in significativo aumento, anche per effetto dell'attività di controllo delle forze dell'ordine.

Il quadro cambia osservando la sola città di Trento nel 2026. Secondo i dati della Questura presentati dal sindaco, nei primi dieci mesi e mezzo dell'anno i furti sono diminuiti di circa 400 episodi, pari al 18%, rispetto al 2025. In particolare, sono stati registrati circa 100 furti in abitazione in meno. Le rapine ai danni delle persone sono diminuite del 7%, mentre truffe e frodi informatiche hanno segnato una flessione del 22%, corrispondente a circa 200 casi. Nessuna rapina a banche o uffici postali è stata registrata nel 2025 e nel 2026.

«Sia chiaro che questo miglioramento non sposta di un millimetro il problema, che per noi resta di estrema urgenza», ha sottolineato Ianeselli. Il sindaco ha parlato di una «tempesta perfetta» che investe le città italiane, alimentata da fattori differenti: disagio sociale, dipendenze, problemi di salute mentale non trattati, precarietà abitativa, difficoltà nella gestione dei fenomeni migratori e coinvolgimento di giovani e minori in attività illegali.

A preoccupare sono soprattutto gli episodi che incidono direttamente sulla vita quotidiana. Spaccio nelle vie del centro, danneggiamenti, furti nei negozi e comportamenti violenti contribuiscono ad alimentare il senso di insicurezza. Il sindaco ha ricordato anche un recente episodio in cui una persona, utilizzando una bottiglia, ha infranto i finestrini di un'automobile e di un autobus, spaventando i passeggeri.

Secondo Ianeselli, anche la crisi del commercio tradizionale contribuisce al deterioramento della vivibilità urbana. La progressiva chiusura dei negozi riduce infatti il presidio spontaneo delle strade, aumentando il senso di abbandono soprattutto nelle ore serali. Da qui la necessità di affrontare il problema non soltanto attraverso l'attività repressiva, ma intervenendo anche sulle cause sociali ed economiche.

«La sicurezza è una filiera», ha spiegato il sindaco, chiedendo una strategia condivisa tra Comune, Provincia, Azienda sanitaria, Università, forze dell'ordine e cittadini. «È evidente che il Comune, da solo, è impotente di fronte a questo groviglio di dinamiche». Per il primo cittadino occorre superare le risposte esclusivamente emergenziali e costruire un programma di interventi che affronti anche le dipendenze, il disagio giovanile, la salute mentale e l'integrazione.

Ad aprire gli Stati generali era stata l'assessora provinciale Giulia Zanotelli, che ha ribadito l'impegno della Provincia nel rafforzamento della sicurezza, ricordando gli interventi a sostegno della Polizia locale e le iniziative per aumentare i controlli sui treni e nelle stazioni. L'assessora ha sottolineato la necessità di affiancare alla vigilanza del territorio un'azione coordinata di prevenzione e presa in carico delle situazioni di vulnerabilità.

Dai comitati cittadini è arrivata una richiesta di interventi più incisivi. Alberto Bertocchi, del comitato Resistere in Portela, ha denunciato il peggioramento delle condizioni del quartiere, tra spaccio, criminalità diffusa, violenza e degrado igienico-sanitario. Una situazione che, secondo i residenti, sta contribuendo alla chiusura di attività storiche e all'allontanamento di chi abita nella zona. Il comitato chiede più controlli, interventi sulle dipendenze, pulizia costante e un tavolo permanente con l'amministrazione.

Da piazza Santa Maria Maggiore, Erika Picone, referente di #FareComunità, ha proposto un «Patto di corresponsabilità» per Trento, chiedendo una presenza più costante delle forze dell'ordine e un maggiore coinvolgimento dei cittadini. «Noi non aspettiamo che le cose accadano: abitiamo gli spazi per evitare che diventino terra di nessuno. Dove c'è luce, partecipazione e presidio sociale, il degrado arretra», ha spiegato.

Matteo Kluc, del Comitato antidegrado, ha invece portato l'esperienza dei residenti di vicolo Santa Maria Maddalena, proponendo di valorizzare i cittadini come «sentinelle» del territorio. Il comitato chiede presidi stabili nelle aree critiche, applicazione uniforme delle regole, risposte tracciabili alle segnalazioni e verifiche periodichedegli interventi, con responsabilità e scadenze definite.

Il sindaco ha ricordato alcune iniziative già avviate dal Comune, tra cui il recupero di un locale nel quartiere Solteri e il coordinamento tra residenti, commercianti e associazioni in piazza Santa Maria Maggiore. Proprio per quest'ultima zona e per la Portela è allo studio un progetto sperimentale per aumentare la presenza degli operatori dell'unità di strada.

Il confronto proseguirà all'inizio del 2027, quando è previsto un nuovo incontro con il Commissario del Governo e il Questore, che hanno già manifestato la propria disponibilità. L'obiettivo sarà individuare ulteriori strumenti operativi per migliorare la sicurezza cittadina. Dai comitati, intanto, arriva un messaggio preciso: alle dichiarazioni dovranno seguire interventi concreti, tempi certi e risultati verificabili, per rispondere a una paura che, nonostante il calo dei reati nel capoluogo, continua a essere avvertita da una parte della popolazione.



L’intervento integrale del sindaco



Oggi le città italiane si ritrovano al centro di una tempesta perfetta alimentata da fattori molto diversi che, sommandosi, producono una catena di effetti difficile da controllare. I dati sull’ordine pubblico ci dicono che la maggior parte dei reati oggi si concentra nelle zone urbane. Che la mancata gestione dei fenomeni migratori genera tensioni e illegalità.

Che una percentuale non trascurabile delle persone in condizione di grave marginalità o senza fissa dimora presenta problemi di salute mentale non trattati, spesso accompagnati da dipendenze. D’altro canto il mercato degli stupefacenti alimenta il degrado generando reati satelliti come furti e scippi, funzionali a finanziare il consumo.

Aggiungo che una quota significativa tra i soggetti denunciati sono giovani e talvolta minori: diventa dunque evidente una fragilità educativa e sociale che rende poco opportuna oltre che poco efficace la sola risposta repressiva. A ciò si aggiunge la crisi del commercio - legata all’aumento delle vendite online - che riduce il presidio naturale dei negozi nelle strade e aumenta il senso di abbandono soprattutto nelle ore serali.

Infine, c’è da considerare che, a fronte di un’incidenza dei crimini più gravi tra le più basse in Europa, la visibilità dei reati di strada e del disordine urbano amplifica l'allarme sociale tra residenti ed esercenti. Anzi, spesso si va oltre l’allarme: nei messaggi, nelle segnalazioni quotidiane che ricevo, i cittadini spesso mi dicono di aver paura a uscire di casa. E questo per me è inammissibile.

Questi sono i termini del problema. Come diceva George Bernard Shaw, noi sappiamo che per ogni questione complessa c’è una soluzione semplice: peccato che sia sbagliata. Ecco, noi vorremmo che il percorso avviato oggi con questi Stati generali servisse ad andare oltre le presunte soluzioni semplici che hanno dimostrato di non funzionare. Oltre la gestione simbolica dei problemi, oltre i capri espiatori, oltre la rivendicazione identitaria, oltre i proclami senza alcuna ricaduta pratica. Oltre l’atteggiamento forcaiolo che dà sfogo alle frustrazioni, ma lascia le cose esattamente come stanno.

Iniziamo dai numeri. Secondo i dati del Viminale, la provincia di Trento ha registrato, nel corso del 2025, 3.146 delitti denunciati ogni 100 mila abitanti, posizionandosi al 55° posto su 107 province italiane, dunque circa a metà classifica. Le denunce in Trentino sono aumentate del 7,1% rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto al dato nazionale (-1,8%). Per avere un riferimento vicino, Bolzano si colloca al 46° posto con 3.374 reati ogni 100 mila abitanti, 200 in più di Trento, ma con un incremento più contenuto (+1% rispetto all’anno precedente). Da sottolineare che in Trentino è molto bassa l’incidenza di rapine, estorsioni, omicidi e reati legati alla criminalità organizzata. I furti negli esercizi commerciali e in abitazione sono i delitti più denunciati seguiti dalle frodi informatiche, in forte crescita, e dai danneggiamenti. I reati legati agli stupefacenti, pur avendo un’incidenza numerica inferiore, sono aumentati in modo significativo anche grazie al presidio delle forze dell’ordine.

Se ci limitiamo a considerare la sola città di Trento nell’anno corrente, la situazione secondo i dati della questura è la seguente: nei primi 10 mesi e mezzo del 2026 si è registrato un calo dei furti di circa 400 unità, pari ad una diminuzione del 18%. In particolare calano di circa 100 unità i furti in abitazione. Sia nel 2025 che nel 2026 non si sono registrate rapine a istituti di credito o postali. Le rapine a persone fisiche si sono ridotte nel 2026 del 7% rispetto ai dati del 2025. Le truffe e le frodi informatiche hanno fatto registrare un decremento rispetto al 2025 di circa 200 unità, pari al del 22%. Sia chiaro che questo miglioramento non sposta di un millimetro il problema, che per noi resta di estrema urgenza.

Quando parliamo di insicurezza di solito ci soffermiamo sugli effetti, che sono sotto gli occhi di tutti: lo spaccio in centro città, lo squilibrato che con una bottiglia rompe il finestrino di un’auto e di un autobus terrorizzando i passeggeri (è accaduto qualche giorno fa), l’ubriaco che urla o defeca in strada, il tossico che nottetempo spacca le vetrine dei bar o della sede di un’associazione per arraffare il fondo cassa. Poi ci sono le cause, che sono complesse: il disagio mentale, la precarietà abitativa, il sommerso delle dipendenze e del crescente consumo di sostanze, l’immigrazione non gestita e concentrata in città, le contraddizioni di un sistema penale che aumenta le pene ma lascia in libertà soggetti che sappiamo già torneranno a spacciare o a rubare. E, infine, il carcere che spesso non riabilita.

È evidente che il Comune, da solo, è impotente di fronte a questo groviglio di dinamiche. Naturalmente ringraziamo la Provincia e l’assessora Giulia Zanotelli per i fondi aggiuntivi destinati al nostro Corpo della polizia locale. Non possiamo tuttavia fare a meno di ricordare che, nonostante il nucleo di sicurezza urbana e l’unità cinofila, la polizia locale ha una molteplicità di compiti che vanno dal presidio di prossimità alla regolazione del traffico, dai controlli ambientali a quelli sul commercio.

Neppure le forze dell’ordine, a cui siamo grati per il confronto continuo in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e per la collaborazione costante, neppure le forze dell’ordine hanno la bacchetta magica: polizia, carabinieri, guardia di finanza possono moltiplicare gli arresti, intensificare la vigilanza, agire dunque sugli effetti dell’insicurezza, ma non certo sulle cause profonde. È per questo che oggi abbiamo voluto allargare il perimetro del confronto. Non con la pretesa ingenua di trovare soluzioni immediate, ma di iniziare a individuare un metodo di lavoro nuovo e diverso che integri le specifiche professionalità e competenze.

Crediamo infatti che la sicurezza sia una responsabilità condivisa. O meglio: la sicurezza è una filiera. E se è vero che i problemi sono concatenati l’uno all’altro, altrettanto integrate devono essere le soluzioni. Altrimenti il nostro impegno assomiglierà alla fatica di Sisifo: inutile, effimera nei risultati, destinata a ripetersi in eterno senza centrare mai l’obiettivo.

Sapete, se siamo qui oggi lo dobbiamo anche al libro “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica” scritto a quattro mani dall’ex capo della polizia Franco Gabrielli e dal giornalista Carlo Bonini. È un libro prezioso e soprattutto pragmatico, che non nega né enfatizza le questioni, ma semmai prova a scomporle per capirle meglio. Scrivono Gabrielli e Bonini: “La sicurezza che funziona è quella che sa nominare i problemi con precisione e proporre proposte proporzionate: non massimaliste, non simboliche, ma aderenti al nodo da sciogliere, al bisogno da soddisfare”. E ancora: “Il contrario della paura è una trama: fatta di relazioni, presenze, responsabilità, risposte puntuali e non teatrali”.

Nel nostro piccolo abbiamo sperimentato i risultati della trama di relazioni di cui parla il libro. Senza dialogo, senza un’alleanza di ferro con le associazioni, i residenti, la proprietà, non saremmo mai riusciti a trasformare in uno spazio aperto alla comunità un bar che, nel quartiere Solteri, era diventato un luogo di degrado, di disturbo e di conflitto continuo. Le ordinanze sindacali di chiusura e i blitz delle forze dell’ordine si sono rivelati un rimedio temporaneo, ma alla lunga inefficace. Decisivi sono stati invece i residenti, che si sono messi in gioco e hanno costruito con noi la soluzione. Stiamo cercando di fare lo stesso in un altro contesto difficile, piazza Santa Maria Maggiore, dove insieme a residenti, negozianti, associazioni e fondazione De Marchi abbiamo creato un coordinamento per riempire di eventi e di relazioni uno spazio che scivola troppo spesso nel degrado. Proprio per la zona di Santa Maria Maggiore e della Portela stiamo studiando anche un nuovo progetto sperimentale che prevede una maggiore presenza degli operatori della nostra unità di strada.

Anche la recente ristrutturazione del Punto d’incontro e l’allargamento della mensa della provvidenza nel compendio delle Orsoline contribuiscono, grazie all’impegno di operatori e volontari, ad ammortizzare le tensioni che si vengono a creare in strada, ad avviare percorsi di recupero e di integrazione e infine a monitorare la situazione dei senza dimora, prevenendo così situazioni conflittuali ed emergenze.

Tra gli strumenti attivati negli ultimi anni in accordo con gli esercenti c’è anche quello degli street tutor, che si sono rivelati molto utili nel controllo di quella movida molesta esplosa in molte città dopo la pandemia. Infine, visto che poc’anzi ho citato il carcere, voglio qui ricordare “Tavolo 27”, meglio conosciuto come Spinipizza, l’iniziativa promossa dalla Provincia che, coinvolgendo cooperative sociali e Amministrazione comunale, dà una possibilità di lavoro e di riscatto ai detenuti della nostra casa circondariale. E il lavoro in carcere, come sappiamo, è il miglior antidoto alla recidiva.

Tutto questo è importante, ma non basta. È tempo di fare un passo in più. In modo pragmatico e non ideologico, sgombrando il campo da schermaglie e accuse, vorrei che cercassimo di mettere le basi per costruire un programma di azioni condivise. Provincia, Comune, Azienda sanitaria, Università, forze dell’ordine, comitati, cittadini devono elaborare una strategia originale, come originale è la nostra Autonomia. Una strategia che ha il proprio fondamento nella leale collaborazione istituzionale e come obiettivo la risposta a una domanda di sicurezza di primaria importanza non solo per la qualità della vita, ma per restare fedeli a un modello di convivenza fondato sull’equità e il contrasto alle disuguaglianze, sulla cooperazione e il mutuo aiuto, pratiche queste che contraddistinguono da sempre il nostro territorio.

Occorre prosciugare il brodo di coltura dell’illegalità e avviare un piano articolato che affronti in modo organico e tempestivo, con nuovi strumenti e nuove risorse, temi chiave come la precarietà abitativa, il recupero di chi ha sviluppato una dipendenza da alcol e sostanze, il trattamento delle malattie mentali, il disagio giovanile, l’integrazione dei migranti. Perché, come scrivono Gabrielli e Bonini, ciò che non viene governato a monte tende a riapparire a valle come emergenza securitaria.

Voglio concludere rivolgendomi ai cittadini e ai comitati. A voi dico: non rassegniamoci, non rassegnatevi. Continuiamo a lavorare insieme. La sicurezza smette di essere un bene pubblico quando viene strattonata ora a destra ora a sinistra come un vessillo per combattere battaglie che con la protezione della città nulla hanno a che fare. In quanto bene pubblico la sicurezza va tutelata in modo pragmatico, cercando di volta in volta le soluzioni migliori e combinando la repressione, indispensabile e fondamentale, con tutti gli strumenti preventivi a nostra disposizione.

Ringrazio infine il Commissario di Governo e il Questore per aver dato la disponibilità a proseguire il confronto a inizio 2027: in quell’occasione ci soffermeremo sugli aspetti tecnici della sicurezza e sulle iniziative da adottare per migliorare ulteriormente la collaborazione.