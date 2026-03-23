TRENTO. Controlli mirati contro lo spaccio di stupefacenti nel quartiere Gardolo, a Trento, dove nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trento, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale del capoluogo, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano incensurato.

L’operazione rientra in un servizio di monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga. Nel corso dell’attività, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto un vero e proprio impianto per la coltivazione di marijuana, completo di attrezzature specifiche.

All’interno dell’appartamento sono state inoltre trovate tre piante di cannabis e oltre tre chilogrammi della stessa sostanza, già suddivisa in sacchetti e pronta per essere immessa sul mercato.

Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.