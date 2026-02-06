TRENTO. Un incidente in tangenziale a Trento, con due feriti, ha provocato nella tarda mattinata di oggi pesanti disagi alla circolazione in direzione sud (foto d’archivio).

È successo intorno alle 11,45, nella galleria Doss Trento: a scontrarsi sono stati due veicoli.

I soccorso sono scattati immediatamente e sul posto, insieme agli agenti della polizia locale, sono arrivati ambulanza e vigili del fuoco.

Per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi coinvolti, una corsia è stata chiusa. Inevitabili le code e i rallentamenti.

Due, come detto, i feriti, che però non versano in gravi condizioni.