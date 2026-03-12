TRENTO. Uno scontro fra tre veicoli in tangenziale a Trento ha provocato, oggi pomeriggio, pesanti disagi alla viabilità in direzione sud.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 15,10 nei pressi dell’uscita numero 6, Trento Centro. Tre le persone coinvolte: una donna di 32 anni, che è stata trasferita in ospedale per accertamenti, e due uomini di 54 e 57 anni.

Nessuno di loro ha riportato ferite preoccupanti.

Non altrettanto bene è andata alla circolazione, con code e rallentamenti che hanno congestionato la tangenziale.