TRENTO. È partito da via Verdi il corteo dello sciopero generale che oggi, 20 novembre, attraversa il centro di Trento. Bandiere, striscioni e lavoratori in piazza per una giornata di mobilitazione che porta al centro dell'attenzione le principali rivendicazioni sindacali.

Al centro della protesta ci sono salari, carovita, fisco, sanità, istruzione e pensioni, insieme alle richieste di maggiori tutele sulla sicurezza, contro la precarietà e per condizioni di lavoro più dignitose.

Sciopero generale, il corteo attraversa il centro di Trento (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, il corteo attraversa il centro di Trento (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, il corteo attraversa il centro di Trento (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, il corteo attraversa il centro di Trento (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, il corteo attraversa il centro di Trento (Foto di Alessandro Holneider)

Il corteo si snoda nel centro cittadino, con arrivo previsto nella zona di corso Tre Novembre, davanti al Commissariato del Governo. Una manifestazione per dare voce alle richieste dei lavoratori e chiedere risposte su temi che riguardano il lavoro e i servizi pubblici.

ORE 10.10- IN FONDO AL CORTEO ANCHE GLI STUDENTI

Alla mobilitazione partecipano anche gruppi di studenti, presenti in fondo al corteo con striscioni e bandiere. Tra i messaggi esposti quello che recita «Riprendiamoci il futuro», accompagnato dalla scritta «Stop carovita».

ORE 10.00 – IL CORTEO VERSO VIA MADRUZZO

Prosegue la manifestazione dello sciopero generale a Trento. Dopo aver attraversato via Rosmini, il corteo si sta dirigendo verso via Madruzzo, continuando il percorso nel centro cittadino.

ORE 9.35 – IL CORTEO ATTRAVERSA IL CENTRO

È entrato nel vivo a Trento lo sciopero generale del 20 novembre. La manifestazione regionale, organizzata dalla Cgil del Trentino e dalla Cgil Agb, è partita da via Verdi e si sta muovendo lungo le strade del centro cittadino. Il corteo sta attraversando via Rosmini.

Il corteo proseguirà attraverso il centro storico, seguendo il percorso previsto dagli organizzatori, fino alla conclusione in corso Tre Novembre, davanti alla sede del Commissariato del Governo.

ORE 9 – LA PARTENZA DA VIA VERDI

La manifestazione prende il via da via Verdi. È qui che si sono ritrovati i partecipanti per dare inizio alla mobilitazione regionale.