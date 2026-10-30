ORE 9.30 Un migliaio i partecipanti al corteo fra studenti e lavoratori nel giorno dello sciopero generale indetto dal Sindacato di base. Forze dell’ordine in apertura e chiusura di corteo ma nessun disordine. Atmosfera serena. Il corteo ha raggiunto via Grazioli.



In corso oggi, 30 ottobre, le manifestazioni di studenti e sindacati di base





Numerose le associazioni presenti con i propri rappresentanti e attivisti, con megafoni e striscioni.

In corso oggi, 30 ottobre, le manifestazioni di studenti e sindacati di base





ORE 8.45 Il corteo degli studenti passa per via Verdi e poi arriva in piazza Duomo. Fra gli striscioni: “Il futuro siamo noi”.



Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia" Studenti e sindacati in piazza a Trento. Una marea di striscioni: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia"



Cartelli anche contro la premier Meloni: “Meglio figli unici che Fratelli d’Italia”.

In corso oggi, 30 ottobre, le manifestazioni di studenti e sindacati di base



ORE 8.30 Da via Madruzzo parte il corteo degli studenti. Aumenta intanto il numero dei manifestanti riuniti in via Verdi.

Presenti tra gli altri l’Assemblea antirazzista con lo striscione “I movimenti sono carsici emergono quando emergono nuove contraddizioni” e Amnesty Trento.

I manifestanti presenti oggi, 30 ottobre, iniziano a radunarsi in via Verdi



Con il megafono gli attivisti dello Sportello Casa per tutti di Trento.





I manifestanti di oggi, 30 ottobre, sono pronti a partire per il corteo





TRENTO. È il giorno dello sciopero e delle manifestazioni a Trento. Questa mattina, venerdì 30 ottobre 2026, i primi manifestanti dell’USB si sono ritrovati già alle 7.45 in piazza Dante, dove sono comparsi striscioni e sono stati accesi i megafoni. Gli striscioni invocano “più diritti per i lavoratori”.

La partecipazione, almeno nelle prime fasi della mattinata, è ancora contenuta. I presenti stanno preparando la mobilitazione, mentre la piazza comincia lentamente ad animarsi.

Nel frattempo, anche in via Verdi stanno iniziando ad arrivare gli studenti per prendere parte alla giornata di protesta. I primi gruppi si stanno radunando nel centro cittadino.

Al momento la situazione a Trento è del tutto tranquilla. Non si registrano tensioni e, nelle zone interessate dai primi raduni, non è ancora visibile la presenza delle forze dell’ordine. La mattinata di mobilitazione è appena cominciata. D.M.



(notizia in aggiornamento)