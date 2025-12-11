TRENTO. Sabato e domenica, 13 e 14 dicembre, torna a Trento la tradizionale fiera di Santa Lucia, l’unica nel capoluogo, che si svolge nell’arco di due giornate.

Come al solito, meteo permettendo, si assisterà all’invasione di migliaia di turisti, curiosi, residenti e valligiani, che arriveranno nel capoluogo per fare gli acquisti della tradizione, nelle 350 bancarelle che invaderanno il centro città. Nella giornata di sabato, c’è da aggiungere che si svolgerà pure l’ultimo – per il 2025 – Mercatino dei Gaudenti, in piazza Garzetti. In aggiunta, per non farsi mancare nulla, i mercatini di Natale di piazza Fiera e piazza della Mostra.

La fiera, che prevede come ogni anno un consistente afflusso di persone, avrà inizio alle 7 e proseguirà fino alle 19, snodandosi lungo le vie del centro cittadino con l’occupazione di circa 350 bancarelle e spazi per le associazioni di volontariato, una decina, che presenteranno le loro attività e saranno disposte nelle vie Mazzini e Oss Mazzurana. Tra le “assenze di rilievo”, come accaduto pure lo scorso anno, non ci saranno le giostre, il parco divertimenti che un tempo si svolgeva in piazza Fiera, passato poi in piazzale Sanseverino, quindi all’area ex Zuffo. Data l’alta affluenza prevista cittadini e turisti sono invitati a privilegiare l’utilizzo dei mezzi pubblici o almeno a lasciare l’auto nei parcheggi di attestamento che saranno collegati al centro da navette più frequenti del solito.

Domenica 14 dicembre verrà inoltre raddoppiata la frequenza delle linee del trasporto pubblico (1, 3, 5, 6, 8, 10, 12) nelle ore di punta.La Polizia locale assicurerà sia sabato che domenica i necessari servizi di viabilità e di controllo dell'area di mercato, impiegando in totale 72 agenti.

Parcheggi supplementari

L'offerta dei posti auto disponibili sarà ampliata con l'apertura al pubblico – gestita da gruppi o associazioni - dei parcheggi delle seguenti scuole: Iti - Tambosi - Pozzo (via Brigata Acqui 17) il 13 dalle 9 alle 20 ed il 14 dalle 9 alle 19; Liceo da Vinci (via Giusti) il 14 dalle 9 alle 19; Iti - Tambosi - Pozzo (via Barbacovi) il 13 dalle 9 alle 19; Medie Bresadola (via del Travai) il 13 dalle 14 alle 22 ed il 14 dalle 7.30 alle 22; Medie Manzoni (corso Buonarroti) il 13 e il 14 dalle 7.30 alle 22; Liceo Prati (piazza Garzetti) il 14 dalle 9 alle 19; Seminario Maggiore (via Endrici) il 14 dalle 8.30 alle 19.30; Istituto Salesiani (via Barbacovi 22) il 13 e il 14 dalle 8 alle 18.30; Liceo Rosmini (via Malfatti 2) il 13 e il 14 dalle 9 alle 19. Fiera della Festa d’Oro.

Domenica 21 dicembre avrà luogo la tradizionale fiera della Festa d’Oro, l’evento avrà inizio alle 7 e proseguirà fino alle 19, snodandosi lungo alcune vie del centro cittadino con circa 90 bancarelle ed alcuni spazi per le associazioni di volontariato. Mercato del giovedì anticipato. Il tradizionale mercato settimanale del giovedì – che cadrebbe proprio nei giorni di Natale e di Capodanno - verrà anticipato a mercoledì 24 dicembre ed a mercoledì 31 dicembre.