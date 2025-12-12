TRENTO. Con un ribasso del 10,765%, l’Impresa Costruzioni Calzà s.r.l. di Arco si è aggiudicata i lavori di ampliamento della Rsa San Bartolomeo dell’APSP “Civica di Trento”, in via Malpensada. L’intervento ha un valore di circa 7,2 milioni di euro, comprensivi degli oneri di sicurezza. La procedura, alla quale hanno partecipato 21 operatori economici, è stata conclusa nei giorni scorsi dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – APAC, che ha gestito l’intervento su delega della Rsa Civica di Trento.



“Questo passo consente di avviare un progetto atteso, che offrirà spazi rinnovati, funzionali e capaci di accogliere un numero più ampio di persone – sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti –. L’ampliamento della Rsa San Bartolomeo risponde alla necessità di servizi qualificati, garantendo condizioni migliori sia per gli ospiti che per il personale.”



Per l’assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali, Mario Tonina, si tratta di un intervento strategico per la rete territoriale: “Si compie un ulteriore passo avanti verso il potenziamento dell’offerta sociosanitaria della città. La riqualificazione permetterà di migliorare la capacità di risposta della struttura, innalzando la qualità del servizio a beneficio di ospiti, famiglie e operatori.”



L’ampliamento consentirà di incrementare i posti letto della struttura – che aumenteranno di 60 unità rispetto agli attuali 124 (20 dedicati al nucleo demenze e 20 al nucleo sanitario) – e permetterà il trasferimento dei posti oggi presenti nella Rsa di Gabbiolo, che sarà dismessa a intervento concluso.



Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un centro diurno per persone con demenza, integrato nella struttura di via Malpensada. L’appalto ha un valore complessivo di 8.104.078,09 euro, di cui 7.996.837,06 euro relativi alle lavorazioni soggette a ribasso e 107.241,03 euro destinati agli oneri non soggetti a ribasso e ai piani di sicurezza. La durata prevista dei lavori è di 654 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla consegna del cantiere. Responsabile unico del progetto il direttore dell’A.P.S.P. Civica di Trento, Francesca Galeaz.