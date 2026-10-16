TRENTO. Scatta la stagione del riscaldamento anche nel capoluogo. Il Comune di Trento ricorda che, come previsto dalla normativa, in città gli impianti termici possono restare accesi per un massimo di 14 ore al giorno, nella fascia compresa tra le 5 e le 23. Nessuna limitazione oraria, invece, per i sobborghi in quota.

Le regole per l’accensione del riscaldamento dipendono infatti dall’altitudine a cui si trova l’edificio. Il territorio comunale è suddiviso in due zone climatiche: la zona F, che comprende gli edifici sopra i 430 metri sul livello del mare, e la zona E, che riguarda tutto il resto del territorio.

Nella zona E, dal 15 ottobre al 15 aprile, gli impianti possono funzionare fino a 14 ore giornaliere, sempre tra le 5 e le 23. Nel resto dell’anno, dal 16 aprile al 14 ottobre, il limite scende a 7 ore al giorno, nella stessa fascia oraria.

Nella zona F, al contrario, il funzionamento degli impianti termici non è soggetto ad alcun vincolo, né per il periodo dell’anno né per la durata giornaliera.