TRENTO. A Trento assicurare l’auto costa in media 379,63 euro. È il dato relativo ad agosto 2026 rilevato dall’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, che fotografa un mercato in crescita anche in Trentino, ma con aumenti più contenuti rispetto alla provincia di Bolzano.

Nella provincia di Trento il premio medio per l’RC Auto è aumentato dell’1,3% rispetto ad agosto dello scorso anno. Il dato contribuisce a portare la media del Trentino-Alto Adige a 400,34 euro, in aumento del 4,9% su base annua.

Il confronto con Bolzano evidenzia una differenza significativa. In Alto Adige il premio medio raggiunge infatti 438,68 euro, 59,05 euro in più rispetto a Trento, con un incremento dell’11,9% nell’arco di dodici mesi. La provincia di Trento risulta quindi quella con il premio medio più basso tra le due realtà regionali.

Anche il dato complessivo del Trentino-Alto Adige rimane al di sotto della media italiana. Ad agosto, a livello nazionale, il premio medio per l’RC Auto ha raggiunto i 502,59 euro, con un aumento del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2025. In regione la spesa media è dunque inferiore di 102,25 euro rispetto al dato nazionale.

Il quadro nazionale mostra inoltre una forte differenza in base all’età degli automobilisti. Gli under 25 sono la fascia che sostiene la spesa più elevata, con un premio medio di 1.053,64 euro ad agosto. Il valore è comunque leggermente diminuito rispetto ai 1.069,77 euro di un anno prima. Tra i 25 e i 34 anni la media scende a 587,92 euro, mentre per la fascia 35-44 anni si attesta a 475,41 euro. Il premio medio è di 452,32 euro tra i 45 e i 59 anni e di 420,47 euro per gli over 60.

Sul fronte della possibile evoluzione dei prezzi, Segugio.it indica per i prossimi mesi uno scenario di stabilità o di leggera contrazione delle tariffe. Tra i fattori indicati c’è anche l’aumento del costo del carburante, che potrebbe tradursi in una riduzione delle percorrenze e, di conseguenza, del numero di sinistri.

Per gli automobilisti trentini, dunque, il quadro di agosto restituisce un aumento ancora contenuto delle polizze rispetto a un anno fa: 379,63 euro il premio medio nella provincia di Trento, contro i 400,34 euro della media regionale e i 502,59 euro del dato nazionale.