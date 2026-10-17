TRENTO. Due Aquile d’argento alla memoria di Giampaolo Pedrotti e Michele Lanzinger sono state conferite oggi, sabato 17 ottobre, durante l’inaugurazione della Cittadella della Protezione civile al Parco Fratelli Michelin, nel quartiere delle Albere. I riconoscimenti premiano rispettivamente il contributo alla comunicazione delle emergenze e alla diffusione della cultura della prevenzione. La cerimonia rappresenta uno dei momenti centrali della Settimana della Protezione civile, dedicata ai 13mila operatori del sistema provinciale.

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Cronaca

Trento, inaugurata alle Albere la Cittadella della Protezione civile

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L’Aquila d’argento a Giampaolo Pedrotti, responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia, ricorda il suo lavoro durante emergenze come il terremoto dell’Aquila, la tempesta Vaia e il crollo del ghiacciaio della Marmolada.

Il figlio di Giampaolo Pedrotti
Il figlio di Giampaolo Pedrotti
Il figlio di Giampaolo Pedrotti

Michele Lanzinger, geologo, paleoantropologo ed ex direttore del Muse, è stato invece premiato per l’impegno nella divulgazione scientifica e nella sensibilizzazione sui rischi naturali e sulla fragilità dell’ambiente alpino.

La sorella di Michele Lanzinger
La sorella di Michele Lanzinger
La sorella di Michele Lanzinger

Consegnate anche cinque Aquile di bronzo: a Mario Irace, capo di Gabinetto della Questura di Trento, Pierangelo Vescovi, commissario capo della Polizia locale, e Stefano Sandri, ispettore dei vigili del fuoco volontari della Val di Fiemme, per il coordinamento della sicurezza durante le Olimpiadi invernali. Premiati inoltre gli agenti Marco De Vito e Marco Lerna, intervenuti durante un grave incendio in un condominio a Riva del Garda lo scorso gennaio.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il sindaco Franco Ianeselli e il dirigente Stefano Fait, che hanno sottolineato il valore del volontariato e della collaborazione tra le diverse componenti del sistema. Un riconoscimento è stato dedicato anche ai 3mila operatori impegnati nei Giochi invernali. La Cittadella resterà aperta al pubblico oggi e domani, domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 18, con dimostrazioni e attività per tutte le età. C.L.