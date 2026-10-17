TRENTO. Elicotteri, mezzi di soccorso, esercitazioni e attività per grandi e piccoli. È stata inaugurata questa mattina, sabato 17 ottobre, al Parco Fratelli Michelin delle Albere, la Cittadella della Protezione civile, che per tutto il fine settimana permetterà ai cittadini di conoscere da vicino il sistema trentino dei soccorsi. La manifestazione è aperta oggi e domani, domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 18, con dimostrazioni, incontri e iniziative dedicate alle famiglie. Dopo il taglio del nastro delle 10 sono state consegnate le benemerenze conferite dal presidente della Provincia alle persone e alle realtà che si sono distinte nell'attività di Protezione civile.

Tra le attrazioni più attese c'è la possibilità, per i bambini, di salire a bordo di un aeromobile del Nucleo elicotteri e mettersi ai comandi, oggi e domani dalle 12 alle 13. Il programma di questo pomeriggio prevede alle 14.30 un'esercitazione della Scuola cani da ricerca e catastrofe, seguita alle 15.30 dalla manovra dimostrativa degli allievi dei Vigili del fuoco volontari del Distretto di Pergine Valsugana. Alle 16 spazio alla cerimonia per il 40° anniversario della fondazione della Protezione civile Ana Trento, la Nu.Vol.A., con un momento dedicato alla storia e all'impegno dell'associazione.

Domani, domenica 18 ottobre, la Cittadella riaprirà alle 9. Alle 11 torneranno protagonisti i cani da ricerca, mentre alle 14.30 è prevista una nuova esercitazione degli allievi dei vigili del fuoco volontari. Alle 15 uno degli appuntamenti più spettacolari: la simulazione di spegnimento di un incendio boschivo con l'intervento del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. Durante la dimostrazione verrà effettuato anche il pescaggio dell'acqua dal fiume Adige, per mostrare al pubblico le modalità operative utilizzate nelle emergenze.

Alla manifestazione partecipano le principali componenti del sistema provinciale di soccorso, dalla Croce Rossa del Trentino alla Federazione dei Vigili del fuoco volontari, dal Soccorso alpino e speleologico agli Psicologi per i Popoli, insieme ai servizi provinciali e alle associazioni di volontariato. Per entrambe le giornate sono previste attività interattive e una caccia al tesoro. L'obiettivo è avvicinare la popolazione al mondo della Protezione civile, promuovendo la conoscenza dei rischi e dei comportamenti da adottare nelle situazioni di emergenza. C.L.

(foto e video Claudio Libera)