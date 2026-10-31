TRENTO. Molto affollata oggi, 31 ottobre, piazza Dante a Trento. In una giornata soleggiata anche se frescolina, si sta svolgendo sul «listone» il tradizionale mercato contadino, che sabato scorso ha festeggiato i suoi primi venti anni di vita.

Nei viali verso il laghetto dei cigni, invece, spazio alle bancarelle che danno vita all’ultimo appuntamento dell’anno con la «Giornata del riuso del libro usato e non solo…». Infatti venticinque postazioni aspettano i visitatori lungo i vialetti per dare nuova vita a libri usati e oggetti da collezionismo come cartoline, stampe, santini e francobolli. Ed ancora, tra i materiali ci sono pure fumetti, riviste e vinili. Alle bancarelle è presente inoltre un punto di consegna e prelievo gratuito a disposizione di tutti per lo scambio di libri. Nel pomeriggio, sarà possibile partecipare alla visita guidata curata dall’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci «Conoscete gli illustri trentini dei monumenti?». Il ritrovo è alle 15 al Liber Café in piazza Dante.

Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino Piazza Dante, festa di bancarelle tra riuso e mercato contadino

E sotto il monumento a Dante, sta sorgendo la giostra con le prime casette del Villaggio di Babbo Natale che animerà la piazza in occasione delle festività, dalla fine del prossimo mese di novembre all’Epifania. Mentre lunedì pomeriggio, in piazza Duomo, con il solito mezzo speciale e la grande gru, arriverà dal Bondone l’abete bianco che sarà issato quale simbolo delle festività.