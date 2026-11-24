TRENTO. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 38 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati ai danni di una giovane studentessa universitaria di Senigallia (Ancona) di circa 20 anni. L'uomo, già noto alle forze di polizia, aveva con la ragazza una relazione durata circa un mese, seguita da controlli ossessivi, presenze intimidatorie, richieste di denaro per chiudere il rapporto e pressioni psicologiche.

Dopo il trasferimento di lei a Trento, le vessazioni sono proseguite fino alle minacce di morte ai genitori, che hanno spinto la giovane a rientrare d'urgenza a Senigallia per denunciare tutto al Commissariato. Sulla base degli elementi raccolti, gli investigatori hanno chiesto all'autorità giudiziaria una misura cautelare.

Pochi giorni dopo la ragazza ha telefonato al Commissariato, spaventata: l'uomo l'aveva avvertita di essere arrivato sotto casa sua, a Trento, con l'intento di ucciderla. La segnalazione d'urgenza alla polizia del posto ha permesso di trovare l'uomo mentre osservava le finestre dell'edificio. La ragazza ha confermato che era il suo persecutore e ha riferito di aver appena ricevuto messaggi vocali con minacce di morte. Nel bagagliaio dell'auto dell'uomo, parcheggiata nelle vicinanze, gli agenti hanno trovato tre coltelli, tra cui uno di tipo tattico con lama di 14 centimetri e due da cucina, e un rotolo di nastro adesivo da imballaggio, tutto sequestrato.

Il 38enne, arrestato per atti persecutori aggravati, è stato trasferito a Senigallia, dove si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.