TRENTO. Hanno patteggiato due dei tre amministratori del ristorante Koii accusati di un buco da 1 milione e 700mila euro. Si tratta di un settantenne italiano residente in provincia di Reggio Emilia e di un cittadino cinese di 35 anni che vive in Toscana. Il primo, difeso dall'avvocata Katia Finotti, ha patteggiato davanti al gup Gianmarco Giua un anno e sei mesi, senza sospensione condizionale della pena; il secondo, assistito dall'avvocato Tiziano Veltri del foro di Firenze, due anni pena sospesa con risarcimento di 15mila euro a favore dell'Agenzia delle Entrate. Per il terzo soggetto coinvolto, un 37enne nato in Cina e ora irreperibile, l'avvocata Manuela Fedrizzi ha chiesto ed ottenuto il non luogo a procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Il ristorante Koii, con sede del complesso "Finestra sull'Adige" era stato uno dei primi locali di Trento a proporre il sushi con il "nastro" e la formula "all you can eat": novità che avevano attratto tanti clienti. Si era creato un giro d'affari importante, ma evidentemente c'era molto "nero". La società, una srl con sede in città, è stata dichiarata in liquidazione giudiziale dal tribunale di Trento nel novembre 2023.

I due coamministratori cinesi, che hanno operato all'interno della srl per 5 anni (da novembre 2013 ad aprile 2017) sono finiti davanti al giudice per bancarotta fraudolenta e occultamento o distruzione di documenti contabili: per l'accusa avevano contribuito a portare la società al fallimento con operazioni dolose, ad esempio non rispettando gli obblighi fiscali, formando un debito complessivo di oltre un milione 700mila euro per imposte e contributi non versati. Le stesse accuse sono state mosse all'italiano subentrato (solo come prestanome) nel ruolo di amministratore da aprile 2017 fino alla revoca della società dichiarata in bancarotta.

L'indagine era partita da un controllo dell'Agenzia delle Entrate che, rilevate le anomalie, aveva inviato una segnalazione al nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Trento: dagli accertamenti contabili è emerso che non erano state versate imposte, non risultavano contributi, né erano presenti documenti contabili tali da ricostruire i redditi ed il volume di affari relativamente agli anni 2016 e 2017. Gli scontrini venivano regolarmente erogati alla clientela, per non destare sospetti, ma al Fisco non era arrivato nulla.

Le indagini della guardia di finanza, con il coordinamento della pm Maria Colpani, sono andate indietro nel tempo e hanno portato a scoprire che la società era praticamente "fantasma": non risultano versati contributi, imposte, diritti, sanzioni nel periodo in cui la srl era operativa, ossia dal 2014 al 2018. I due coamministratori cinesi sono accusati anche di aver occultato le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al 2016 all'aprile 2017. Avrebbero nascosto anche le carte contabili degli anni 2013, 2014 e 2015, non permettendo in tal modo di identificare i beni aggredibili dai creditori. Ma. Vi.