TRENTO. Le pensioni, il diritto alla cura e le disuguaglianze fiscali. Sono questi i temi al centro della mobilitazione dello Spi Cgil del Trentino, che venerdì 20 novembre parteciperà allo sciopero generale indetto dalla Cgil, affiancando lavoratrici e lavoratori nella manifestazione regionale organizzata tra Trento e Bolzano. Le ragioni della protesta sono state illustrate questa mattina durante un volantinaggio nel centro storico del capoluogo.

Tra le principali richieste c’è il rafforzamento della sanità pubblica, con maggiori investimenti per ridurre le liste d’attesa, potenziare il personale e garantire l’accesso alle cure. Secondo il sindacato, anche in Trentino persistono criticità legate ai disservizi, alla difficoltà di ottenere prestazioni in tempi adeguati e al crescente ricorso alla sanità privata. Preoccupa in particolare la situazione della medicina territoriale: le Case della comunità, sostiene lo Spi, rischiano di rimanere strutture prive di servizi sufficienti senza un adeguato aumento di medici di medicina generale e infermieri.

«Crediamo che sia arrivato il momento di imprimere una svolta alla sanità trentina», afferma la segretaria provinciale Claudia Loro, che richiama anche le responsabilità della politica. Tra le priorità indicate ci sono il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, la riduzione delle liste d’attesa, la prevenzione e maggiori risposte per le persone non autosufficienti. Interventi che, secondo il sindacato, non troverebbero adeguato spazio nella legge di stabilità provinciale.

L'altra rivendicazione riguarda il potere d'acquisto delle pensioni, messo sotto pressione dall'aumento del costo della vita. Lo Spi contesta le scelte del Governo sulle rivalutazioni degli assegni e chiede che venga garantito il recupero dell'inflazione. «Gli assegni di chi ha lavorato una vita non possono essere usati come bancomat per recuperare risorse», sostiene Loro, secondo cui la rivalutazione deve tornare a essere una garanzia per chi ha versato contributi durante la propria vita lavorativa.

Il sindacato punta inoltre il dito contro il sistema fiscale, ritenuto sempre meno equo. Nel mirino la disparità tra chi paga le imposte attraverso la trattenuta diretta su stipendi e pensioni e chi beneficia di regimi differenti. Una situazione che, secondo lo Spi, rischia di accentuare le disuguaglianze sociali.

C.L.