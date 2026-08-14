TRENTO. Zakaria Riahy, il giovane diciassettenne trentino venuto a mancare giovedì scorso dopo un fatale tuffo da un pontile a Jesolo, verrà salutato oggi per l'ultima volta. La salma del ragazzo era arrivata a Trento qualche giorno fa e ora i suoi familiari e la comunità di Canova, dove viveva, potranno stringersi a lui per l'ultimo simbolico abbraccio.

Le esequie di Zakaria Riahy si svolgeranno oggi, 14 agosto, alle 13.45 presso la sede della Comunità Islamica in via Soprasasso 22/9 a Gardolo, dove sarà celebrata la preghiera funebre dei musulmani: la Salat al-Janazah. Al termine della preghiera, il feretro sarà accompagnato, con la partecipazione della comunità, per la sua ultima dimora presso il Cimitero Monumentale di Trento.



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