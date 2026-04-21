TRENTO. Visti i ripetuti episodi di degrado legati all'abbandono di rifiuti, agli schiamazzi e al disturbo della quiete aggravato dall'abuso di alcol, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato oggi un'ordinanza urgente per riportare la situazione alla normalità. L'inottemperanza al divieto, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è punibile con la sanzione fino a 534 euro.

Il provvedimento ordina - da domani e fino al 22 maggio prossimo, nel perimetro individuato nella planimetria allegata, comprendente piazza della Portella, via Roma (da piazza della Portella fino a via Pozzo), via San Giovanni, piazzetta 2 settembre 1943, piazza Santa Maria Maggiore, vicolo Morosante, via Prepositura, via T. Gar (a nord del civico 5), piazza da Vinci, via Torre Vanga (da piazza da Vinci fino a via Pozzo), via Pozzo e via Orfane - il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi dalle 19 alle ore 7 del giorno successivo, a esclusione del consumo effettuato negli spazi dei pubblici esercizi e delle attività temporanee autorizzate di somministrazione.

Il provvedimento ordina inoltre il divieto di riprodurre musica all'aperto mediante l'uso di qualsiasi strumento o sistema di amplificazione e diffusione sonora dalle 21 alle ore 7 del giorno successivo, anche qui fatte salve le attività regolarmente autorizzate.