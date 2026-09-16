TRENTO. È morto a 45 anni Daniele Pastorello, imprenditore trentino molto conosciuto e titolare, insieme al cugino, della storica concessionaria di famiglia. Nato il 15 novembre 1980, avrebbe compiuto 46 anni a novembre.

A portarlo via è stata una malattia neurodegenerativa, la Sla, contro cui aveva combattuto negli ultimi anni. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie, la figlia Camilla, ancora piccola, e tutti i familiari.

Volto noto in città, Pastorello aveva raccolto il testimone della realtà fondata nel 1970 dal padre e dallo zio, portando avanti l’attività insieme al cugino. Era conosciuto anche per la sua grande passione per lo sport, in particolare per il padel, disciplina che aveva contribuito a far crescere in Trentino.

La notizia ha suscitato grande commozione tra amici, conoscenti e quanti avevano avuto modo di incontrarlo negli anni. I funerali si terranno nella chiesa di Povo venerdì 18 settembre alle ore 14.30.