TRENTO. Cinquant'anni di pedalate, amicizia e passione per le due ruote. Il Club Ciclistico Gardolo festeggia il mezzo secolo di fondazione con una grande celebrazione in programma sabato 21 novembre 2026, alle ore 15, al Teatro Gigi Cona, in via Soprasasso 1. Un appuntamento che segna anche la conclusione della stagione sportiva 2026 per lo storico sodalizio presieduto da Mauro Frizzera.

La storia del club comincia nei primi giorni del 1976, quando un gruppo di amici, già abituati a pedalare insieme e a organizzare manifestazioni come la Gar-Gar e il giro dei Passi Dolomitici, decide di dare una struttura ufficiale alla propria passione. Lo statuto viene approvato il 3 gennaio 1976. Nasce così una società destinata a diventare un punto di riferimento per il ciclismo a Gardolo, coinvolgendo nel tempo bambini, ragazzi, adulti e intere famiglie.

Sono gli anni della diffusione del ciclismo amatoriale e delle pedalate ecologiche, quando la bicicletta rappresenta soprattutto un'occasione di aggregazione. Il club sceglie come colori sociali il blu e l'azzurro, simboli di un'identità che attraverserà i decenni. Una tradizione che affonda le proprie radici ancora più lontano, fino al 1908, quando a Gardolo era già attivo il Club Ciclistico Gardolese.

Un passaggio importante arriva nel settembre 1986, con l'inaugurazione della sede sociale in via Marco Pola 11, negli spazi messi a disposizione dal Comune di Trento. Due locali che diventano la casa dei soci, luogo di incontri, riunioni, feste e organizzazione delle attività. Ancora oggi la sede rappresenta il cuore della vita associativa, con il tradizionale ritrovo del martedì sera.

A guidare il sodalizio è attualmente il presidente Mauro Frizzera, affiancato dai vicepresidenti Sergio Nardelli e Ivan Cristoforetti, dal presidente onorario Onorio Chiogna e dagli altri componenti del direttivo. Una squadra impegnata a mantenere viva la tradizione ciclistica locale, con particolare attenzione anche al settore giovanile.

La festa di sabato 21 novembre sarà dunque l'occasione per ripercorrere cinquant'anni di storia, ricordare chi ha contribuito alla crescita della società e celebrare un patrimonio sportivo e umano che continua a unire generazioni di appassionati.