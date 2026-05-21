MATTARELLO. Due auto distrutte nell’impatto e due persone trasportate in ospedale in codice rosso dopo un grave incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, lungo via Nazionale, all’altezza dello stabilimento Giorgio Armani Operations.

L’allarme è scattato poco dopo le 8. In base alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i due veicoli si sarebbero scontrati in un violento impatto semi-frontale. Dopo l’urto, una delle auto avrebbe terminato la propria corsa contro l’insegna esterna dell’azienda, abbattendola.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Trento, i volontari di Mattarello e gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le persone coinvolte sono un uomo di 38 anni e una donna di 46 anni, entrambi trasferiti all’ospedale Santa Chiara in codice rosso.

Conclusi i soccorsi, i vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell’area utilizzando anche attrezzature idrauliche, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.