TRENTO. Il Comune di Trento riapre il dossier plateatici, relativo alla richiesta di rimozione in occasione del passaggio della fiaccola olimpica. In una nota plazzo Thun sottolinea che «l’Amministrazione comunale ha raccolto le preoccupazioni emerse tra gli esercenti pubblici del centro cittadino in seguito ai sopralluoghi preventivi della Polizia Locale per valutare aspetti di viabilità legati al percorso che effettuerà la Fiamma Olimpica il 29 gennaio.

Dopo un primo confronto tra il sindaco Franco Ianeselli, il commissario di Governo Isabella Fusiello e il questore Nicola Zupo, si stanno valutando tutte le necessità dei soggetti coinvolti, assicura il Comune, fra i quali gli esercenti pubblici, per consentire di valutare gli interessi in gioco e consentire non solo che il percorso della Fiamma Olimpica sia scevro da ostacoli, ma che l’evento sia e rimanga una festa per tutti i cittadini. Alla luce delle ultime valutazioni, si sta lavorando per non intervenire sui plateatici di via Belenzani che al massimo potrebbero essere costretti a una leggera riduzione dello spazio occupato.

L’ipotesi di una temporanea rimozione completa dei dehors era stata seccamente bocciata da Confesercenti.