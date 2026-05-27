TRENTO. Se nei laghi trentini, da Levico a Caldonazzo, passando per il Garda, già da un paio di settimana non è raro vedere qualcuno che fa il bagno - in particolare lo scorso fine settimana, con un clima sostanzialmente estivo -, nei lidi acquatici cittadini l'attesa sta per terminare. Sabato 30 maggio aprirà ufficialmente il lido di Gardolo, che darà il via alla stagione dei tuffi e dei bagni rinfrescanti, con asciugamano steso sul prato per abbronzarsi a dovere. E sale l'attesa anche per le piscine Manazzon, che dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento, dovrebbero riaprire il 13 giugno prossimo.

Usiamo il condizionale perché la volontà è di riaprire i cancelli per quella data, ma l'area ad oggi è ancora un cantiere. «Gli ultimi lavori sono in corso - spiega Martino Orler, presidente di Asis -, ma stiamo procedendo spediti. Ho effettuato un sopralluogo anche oggi e tutto va avanti bene, ma teniamo ancora un piccolo punto di domanda sulla data del 13 giugno in caso di imprevisti, che possono essere semplicemente qualche giorno di pioggia che andrebbe a interrompere e quindi ritardare i lavori. Ma la volontà e l'impegno ci sono, anche perché sarebbe bello riaprire prima delle Vigiliane e nell'immediatezza della chiusura delle scuole».

Che sia il 13 o che si debba attendere un paio di giorni in più, i trentini avranno comunque a disposizione un lido tirato a lucido e ancora più bello e funzionale dopo due estati di chiusura per i lavori. Ci saranno nuove palestre e spogliatoi, la vasca da 50 metri e quella dei tuffi completamente ristrutturate. E naturalmente, per la gioia di bambini e ragazzi (ma anche per gli adulti) ci saranno gli scivoli e il parco giochi acquatico.

Mancherà ancora l'area wellness, che da cronoprogramma sarà operativa tra fine 2026 e inizio 2027. Per quanto riguarda le tariffe, sono state rimodulate: se per bambini, anziani e disabili non ci saranno sostanzialmente differenze rispetto a tre anni fa, il giornaliero per un adulto è passato da 7,30 euro a 9. Ma poi ci sono tutte le possibilità orarie, gli abbonamenti e le riduzioni. E non ci saranno differenze di prezzi tra Gardolo e Manazzon, con tariffe che saranno identiche da una struttura all'altra.