TRENTO. Una manovra che non risponde alle difficoltà economiche e sociali del Trentino e che lascia aperti nodi fondamentali, a partire dal lavoro, dai salari e dall'emergenza abitativa. È il giudizio espresso da Cgil, Cisl e Uil del Trentino nel documento congiunto presentato il 17 novembre sulla manovra di bilancio provinciale 2027-2029 e sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. I sindacati parlano di misure «del tutto insufficienti» per sostenere lavoratori, pensionati e famiglie in una fase segnata dall'aumento dei prezzi e dalla debolezza del sistema produttivo.

Tra le principali preoccupazioni c'è l'andamento dell'occupazione. Secondo i dati Istat richiamati dalle organizzazioni sindacali, il tasso di disoccupazione in Trentino è salito al 3,2%, rispetto al 2,4% dello stesso periodo del 2025. Nello stesso arco temporale si sarebbero persi circa 2mila occupati. Particolarmente critica la situazione del manifatturiero, che a giugno 2026 registrava, su base annua, una contrazione del 9,7%, pari a circa 4.400 occupati in meno.

Per Cgil, Cisl e Uil serve quindi una politica industriale più incisiva, capace di sostenere innovazione, investimenti e occupazione qualificata. Nel documento viene chiesta anche una maggiore attenzione alla contrattazione collettiva di secondo livello, con incentivi fiscali per le imprese che redistribuiscono i risultati economici attraverso aumenti salariali, welfare aziendale e migliori condizioni di lavoro.

Un altro capitolo riguarda il personale pubblico. I sindacati chiedono risorse immediate per adeguare i salari nei comparti della Provincia, degli enti locali, della sanità, della scuola e della ricerca, senza rinviare gli interventi al successivo triennio contrattuale. Critiche anche alle risorse previste per la sanità: secondo le stime riportate nel documento, i finanziamenti provinciali per le prestazioni ordinarie dell'Asuit aumenterebbero dell'1,4% nel 2027, a fronte di una domanda di servizi in crescita.

Particolarmente duro il giudizio sulle politiche abitative. Le organizzazioni sindacali contestano la frammentazione dei bandi e chiedono una strategia strutturale per aumentare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, rafforzare l'edilizia pubblica e intervenire sul mercato degli affitti. Nel mirino anche le nuove misure della manovra: dai 20 milioni previsti per la ristrutturazione della prima casa ai 15 milioni per gli interventi nelle aree a rischio abbandono.

Tra le richieste avanzate figurano inoltre il potenziamento dei servizi per le famiglie, il sostegno alla conciliazione tra vita e lavoro e politiche più efficaci per ridurre le disuguaglianze di genere.