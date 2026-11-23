TRENTO. Insulti sessisti e attacchi personali sui social contro l’assessora comunale alle politiche sociali Giulia Casonato, finita nel mirino dopo aver rimosso uno striscione di matrice neofascista affisso all’esterno del nuovo spazio per l'emergenza freddo in Clarina. A intervenire è la consigliera provinciale e regionale Lucia Coppola, di Alleanza Verdi e Sinistra, che esprime piena solidarietà all’assessora.

«Il confronto politico e il dissenso, anche quando aspri, devono rimanere sempre nell’ambito del rispetto civile e democratico», sottolinea Coppola, condannando le aggressioni verbali e i tentativi di intimidazione. La consigliera denuncia in particolare il ricorso a espressioni sessiste per colpire una donna impegnata nelle istituzioni.

Accanto alle polemiche emerge però un altro dato: circa 80 cittadini hanno già offerto la propria disponibilità a coprire i turni di volontariato nel dormitorio. Un segnale che Coppola definisce una risposta «concreta, generosa e straordinaria» alle provocazioni e all'intolleranza.

«È questa la Trento che vogliamo riconoscere e valorizzare: una città che non si lascia intimidire dall'odio, che non volta le spalle a chi è in difficoltà e che sa rispondere alle provocazioni con i gesti concreti della solidarietà», conclude Lucia Coppola, ribadendo la propria vicinanza all’assessora Casonato.