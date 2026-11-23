TRENTO. La piena sicurezza che, oltre alla violenza di certe azioni e parole, esiste sempre una parte della città che si mette a disposizione del prossimo, dimostrazione che «la solidarietà batte l’odio, anche se fa meno rumore». Questi i pensieri dell’assessora comunale alle politiche sociali, casa e partecipazione Giulia Casonato che, insieme ad alcuni consiglieri e cittadini, ha rimosso sabato lo striscione esposto da Casapound Trento fuori dal dormitorio della Clarina.

E sulle centinaia di commenti violenti comparsi contro di lei sui social dopo la pubblicazione della rimozione dello striscione risponde: «Non penso che quello che mi è stato augurato sia qualcosa di più grave di quello che migliaia di donne subiscono ogni giorno sui social. Credo però credo sia giusto far presente che non va bene. La denuncia? Sicuramente valuterò anche quella strada».





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