TRENTO. Insulti sessisti, offese personali e persino auguri di morte rivolti all'assessora comunale Giulia Casonato attraverso Instagram. A denunciare gli attacchi è la Conferenza delle Donne Democratiche del Trentino, che esprime piena solidarietà all'esponente della Giunta comunale, finita nel mirino delle contestazioni dopo l'annuncio dell'apertura del nuovo dormitorio per persone senza dimora nel quartiere Clarina.

La struttura metterà a disposizione 24 posti letto, ma la sua apertura ha provocato anche reazioni contrarie. Davanti all'edificio è comparso uno striscione firmato CasaPound con la scritta «No al centro d'accoglienza in Clarina». In una nota il movimento ha inoltre sostenuto che «Trento è sempre più ostaggio degli immigrati».

Nel frattempo, secondo quanto riferito dalle Donne Democratiche, oltre 80 cittadini hanno manifestato la propria disponibilità a prestare servizio come volontari per l'apertura del dormitorio. Una risposta che il gruppo politico interpreta come un segnale di solidarietà verso le persone più fragili.

«La critica alle scelte politiche e amministrative è sempre legittima, ma gli insulti sessisti, le intimidazioni e le minacce non lo sono», sottolinea la Conferenza delle Donne Democratiche, condannando i messaggi indirizzati a Casonato. «Quando una donna ricopre un ruolo pubblico e viene aggredita anche in quanto donna, siamo di fronte a una forma di violenza che non può essere sottovalutata né normalizzata».

La presa di posizione arriva a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. «Anche il linguaggio d'odio, gli insulti sessisti e i tentativi di intimidire e zittire le donne, soprattutto quando assumono responsabilità pubbliche, sono espressioni di una cultura che dobbiamo contrastare», affermano le esponenti democratiche.

Il comunicato si conclude con un messaggio netto: «Non accetteremo che il sessismo diventi il prezzo che le donne devono pagare per partecipare alla vita pubblica. La libertà delle donne si difende ogni giorno».