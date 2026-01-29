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TRENTO. Un incidente automobilistico ha letteralmente paralizzato il traffico in tangenziale in direzione nord. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, pochi minuti prima delle 19, all’altezza dell’uscita 7 della tangenziale, a Trento nord.
Secondo le prime informazioni le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi.
Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, soccorsi sanitari e polizia locale.
Pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico in direzione nord, in un orario particolarmente caldo. Una lunga coda si è formata lungo la tangenziale, con un intasamento anche delle strade alternative adiacenti.