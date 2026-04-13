TRENTO. La prima “Casa dell’acqua” verrà installata entro fine mese in piazza Fiera in prossimità del punto informativo dell’Apt (ex edicola) su un’area di proprietà comunale. Il nuovo distributore, collegato direttamente alla rete dell’acquedotto, eroga gratuitamente acqua refrigerata, sia naturale che gassata.



Pensato sia per i residenti sia per i turisti, il servizio ha risvolti positivi ed educativi dal punto di vista ambientale: innanzitutto perché l’acqua, pura, di qualità, è a chilometro zero, in quanto arriva direttamente dalla fonte, con conseguente eliminazione dei costi (e delle emissioni) legate al trasporto. Inoltre l’utilizzo di bottiglie di vetro o comunque di contenitori portati direttamente dall’utente contribuisce a ridurre l’impatto ambientale legato alla plastica da smaltire.



L’impianto è dotato di una cisterna di sanificazione sul punto di prelievo e di microfiltrazione a carboni attivi. È prevista inoltre l’illuminazione interna ed esterna con fari a led con accensione a sensore. Il costo dell’impianto ammonta a 35 mila euro.