TRENTO. Si è svolta questa mattina, mercoledì 25 marzo, nello spazio antistante il Palazzo della Regione, la svelatura della teca contenente i resti della Fiat Croma blindata di scorta al giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci il 23 maggio 1992.

Erano presenti assieme a Tina Montinaro, presidente dell’associazione “Quarto Savona 15” e moglie dell’agente di polizia Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, l'assessore provinciale all'istruzione e cultura Francesca Gerosa, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Isabella Fusiello, il Vicario del Questore di Trento, Salvatore Anania, il sindaco del Comune di Trento, Franco Ianeselli.

Sempre oggi, pomeriggio, alle 18.15 nella Sala di Rappresentanza della Regione si terrà l'incontro con Tina Montinaro, dal titolo “Una vita per la legalità”, aperto al pubblico; saranno presenti il presidente Maurizio Fugatti, l'assessore provinciale all'istruzione e cultura Francesca Gerosa ed il difensore civico, già Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi.