TRENTO. Pochi giorni di stop e il Libercafé di piazza Dante è pronto a ripartire. Il locale riaprirà domani mattina con un nuovo gestore dietro il bancone: Karpuzi Shkumbin, conosciuto in città come “Sku”, subentra a Nikolas Remo Gozzer. Già oggi sono in corso i preparativi per sistemare gli spazi e completare le attrezzature necessarie alla riapertura.

Il nuovo corso porterà anche diverse novità nell’offerta. Colazioni fin dall’alba, brunch con pancake soffici giapponesi, pranzi veloci con particolare attenzione a piatti salutari e proteici. Tra le idee di Shkumbin ci sono anche concerti jazz al mattino, con l’obiettivo di dare al locale una nuova identità e intercettare pubblici diversi durante l’intera giornata.

Il passaggio di consegne è stato seguito anche dal Comune di Trento, proprietario dell’immobile. Il sindaco Franco Ianeselli sottolinea positivamente la rapidità della riapertura e l’esperienza già maturata dal nuovo gestore in altri locali cittadini. Resta la sfida di una zona, quella davanti alla stazione, che presenta diverse criticità, ma che secondo l’amministrazione offre anche importanti opportunità grazie al parco, al dehors e alla vicinanza con la Biblioteca Ragazzi.

La volontà di lasciare il locale era stata comunicata da Gozzer già nel mese di luglio. Dopo le verifiche sui requisiti del nuovo concessionario e il completamento degli adempimenti necessari, è arrivato il via libera al passaggio dell’attività. Per il Libercafé comincia così una nuova fase proprio nei giorni del Festival dello Sport, che nel fine settimana porterà in piazza Dante numerose iniziative.