TRENTO. Cinque milioni di euro per sostenere i giovani che scelgono di investire nell'agricoltura trentina. Si apre lunedì 23 novembre, alle 14, la finestra per presentare le domande di contributo previste dal Protocollo Giovani agricoltori, promosso dalla Provincia insieme a Cooperfidi e Cassa del Trentino.

La misura è rivolta agli agricoltori che non hanno ancora compiuto 41 anni e prevede un contributo provinciale a fondo perduto pari al 2% dell'importo del mutuo, calcolato su un capitale finanziato fino a 500mila euro e per una durata massima di dieci anni.

Le richieste potranno essere presentate fino al 30 luglio 2027, attraverso il portale SRTrento, e saranno valutate in ordine cronologico. Ogni richiedente potrà inoltrare una sola domanda. Il sostegno è destinato ai titolari di imprese agricole individuali e ai soci corresponsabili di società agricole.

Sono ammessi finanziamenti a partire da 50mila euro per investimenti realizzati o da realizzare dal 1° gennaio 2026. Tra gli interventi finanziabili figurano la costruzione e la riqualificazione di strutture agricole, l'acquisto di attrezzature nuove e terreni, gli impianti per le energie rinnovabili, le coperture per proteggere le colture e le strutture per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. Rientrano anche gli investimenti nelle attività connesse all'agricoltura, compreso l'agriturismo.

Le risorse complessive ammontano a 5 milioni di euro, con uno stanziamento di 500mila euro all'anno dal 2027 al 2036. La Provincia potrà sospendere la raccolta delle domande in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Il finanziamento potrà inoltre beneficiare della garanzia di Cooperfidi fino all'80% dell'importo, con una commissione annua dello 0,15%. Non sono previsti oneri di istruttoria.