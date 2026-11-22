GARDOLO. Cinquant'anni di storia, migliaia di chilometri percorsi, generazioni di ragazzi accompagnati in bicicletta e un'infinità di manifestazioni che hanno contribuito a scrivere pagine importanti del ciclismo trentino. Il Club Ciclistico Gardolo ha celebrato il proprio cinquantesimo anniversario con una festa al teatro Gigi Cona di Gardolo, trasformando il pomeriggio di sabato 21 novembre in un piacevole viaggio attraverso mezzo secolo di passione per le due ruote, riassunto in un libro di 220 pagine curato dal giornalista Luca Franchini e in una mostra fotografica allestita per l'occasione.

In tanti hanno partecipato all'appuntamento, con il presentatore Diego Nart a scandire la serie degli interventi, alla presenza di autorità politiche e sportive, insieme ai tanti atleti, dirigenti, tecnici, collaboratori e amici che, in epoche diverse, hanno contribuito alla crescita della società. Un'occasione per ritrovarsi, ricordare, rendere omaggio a chi ha costruito le fondamenta del sodalizio e guardare con fiducia al futuro.

Tra gli ospiti di spicco, oltre al presidente della Provincia Maurizio Fugatti e al campione per eccellenza del ciclismo trentino Francesco Moser e altri, anche due professionisti locali: il ventenne Mattia Stenico, originario di Meano e attualmente in forza alla Bardiani, e Federico Iacomoni, fresco di approdo nel mondo dei "pro" con il Team Polti VisitMalta. Entrambi hanno vissuto una breve ma significativa parentesi sportiva nelle file del Club Ciclistico Gardolo e hanno voluto ricordare, nel corso dei loro interventi, quell'esperienza e le persone incontrate durante il proprio percorso di crescita. Nel corso dell'evento celebrativo, non è mancato un momento riservato al tema della sicurezza stradale, alla presenza di Lorenzo Piffer, papà di Sara, la giovane ciclista investita e uccisa da un automobilista nel gennaio 2025. Lorenzo ha portato il suo messaggio e ora è impegnato a portare avanti una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza assieme a tutta la famiglia (e non solo), nonché in una serie di attività benefiche, svolte tramite la fondazione intitolata alla figlia.

I primi colpi di pedale nel lontano 1976

La storia ufficiale del Club Ciclistico Gardolo cominciò nei primi giorni del 1976, quando venne approvato lo statuto societario. Alle spalle c'era già un gruppo di amici che da qualche tempo condivideva uscite in bicicletta e iniziative cicloturistiche. La voglia di stare insieme, pedalare e condividere la passione per il ciclismo si trasformò così in un progetto strutturato, destinato a diventare un punto di riferimento per il sobborgo e per l'intero movimento provinciale. Fin dall'inizio il Club scelse i colori blu e azzurro, diventati nel tempo un segno distintivo della propria identità, e si diede un obiettivo ambizioso: dare spazio alle diverse anime del ciclismo, dal cicloturismo all'attività agonistica, con un'attenzione particolare ai bambini e ai giovani.

Nel corso del mezzo secolo di attività, alla guida della società si sono succeduti diversi presidenti, ciascuno chiamato a raccogliere il testimone e a interpretare le esigenze di un ciclismo in continua evoluzione. Un percorso di continuità e rinnovamento che, passando da figure come Sergio Tomasi, Onorio Chiogna e Renato Beber, arriva fino all'attuale presidenza di Mauro Frizzera, affiancato da un gruppo dirigente e da una rete di volontari che continuano a garantire vitalità al Club.

Il memorabile trionfo alla Coppa d'Oro con Ivan Degasperi

Uno dei capitoli più importanti della storia del CC Gardolo è senza dubbio quello legato alla vittoria della Coppa d'Oro, conquistata da Ivan Degasperi nel 1997. Si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della storia sportiva del sodalizio, che negli anni Novanta ha conosciuto il suo periodo più florido sotto il profilo dei risultati, tra titoli di campione regionale e successi nelle classifiche delle Targhe Egger, gli Oscar del ciclismo regionale, senza dimenticare il pregiato terzo posto a Pesaro al Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi, nell'edizione del 1989. Le affermazioni più recenti sono arrivate con i fratelli Stefano e Matteo Nardelli, con Lorenzo Cazzaniga e con Valentino Kamberaj, ma il valore di una società giovanile non si misura soltanto attraverso le vittorie. Si misura soprattutto nella capacità di accompagnare i ragazzi nella crescita, trasmettendo loro passione, disciplina, rispetto e spirito di squadra, valori che sono emersi a più riprese nel corso della festa. A rimarcarli sono stati anche Ivan Degasperi e Marco Zendron, due ragazzi che portarono in alto i colori del Club: le loro testimonianze hanno reso il senso più autentico del lavoro svolto da una società che, fin dalla sua nascita, ha sempre creduto nell'importanza del settore giovanile.

I raid, una tradizione diventata un marchio di fabbrica

Accanto all'attività agonistica, il CC Gardolo ha costruito negli anni una reputazione importante anche sul versante cicloturistico e organizzativo. I raid e i miniraid sono diventati una vera e propria specialità della casa, appuntamenti capaci di coinvolgere soci e appassionati in esperienze che andavano ben oltre la semplice pedalata. Nati inizialmente come trasferte organizzate da alcuni soci per vivere la bicicletta anche durante le vacanze, questi appuntamenti si sono progressivamente trasformati in iniziative strutturate, con itinerari, programmi e una macchina organizzativa sempre più articolata. Viaggi in bicicletta che hanno permesso di conoscere nuovi territori, affrontare salite e passi impegnativi, ma soprattutto consolidare amicizie e rapporti umani. Una tradizione che ha contribuito a dare al Club una fisionomia particolare, sintetizzata efficacemente dal motto «due ruote per riempire le ore vuote». Non a caso, tra le iniziative storiche della società va ricordata anche «Onzi la Bici», manifestazione cicloturistica che, nella prima edizione del 1976, richiamò centinaia di partecipanti e che sarebbe rimasta un appuntamento di riferimento per vent'anni, senza dimenticare la «Festa del Nonno in Bicicletta» e la «Pasquetta in Bicicletta», per citare altre due riuscitissime e apprezzate iniziative.

Una società che continua ad organizzare e a guardare avanti

La festa del cinquantesimo non è stata soltanto un'occasione per celebrare il passato. Il Club Ciclistico Gardolo ha infatti continuato, anche negli ultimi anni, a investire energie nell'organizzazione di manifestazioni, mantenendo saldo il proprio ruolo all'interno del calendario ciclistico trentino. Ormai tradizionale è la due giorni di aprile, dedicata alle categorie Giovanissimi (con la rinomata manifestazione Boci 'n Bici), Esordienti e Allievi. Un impegno che richiede il lavoro di tanti volontari e che testimonia la volontà di offrire ai giovani occasioni concrete per gareggiare e confrontarsi. A questa attività si è aggiunta, da tre stagioni, anche la gara di ciclocross proposta a metà novembre a Zambana Vecchia, diventata rapidamente un appuntamento significativo per il movimento delle ruote artigliate, senza dimenticare la novità di quest'anno, una gara sprint per Giovanissimi disputata in agosto. Un'ulteriore dimostrazione della capacità del Club di rinnovarsi, aprirsi a nuove specialità e contribuire alla promozione del ciclismo giovanile. La strada percorsa è tanta, ma quella davanti è ancora tutta da pedalare.