TRENTO. Trento si conferma protagonista nel panorama della pizza di qualità. Acquaefarina è anche per il 2027 l’unica pizzeria del Trentino-Alto Adige a ottenere i Tre Spicchi del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida «Pizzerie d’Italia» alle insegne che si distinguono per la qualità del prodotto, l’accoglienza e la personalità del progetto.

La conferma è arrivata ieri, durante la presentazione ufficiale della nuova edizione della guida, ospitata all’Auditorium del Roma Convention Center La Nuvola. Per la pizzeria di Klaus Palumbo si tratta di un nuovo importante traguardo, che premia un percorso costruito nel tempo attraverso la ricerca sulle materie prime e la cura degli impasti.

La qualità degli ingredienti e il legame con i territori sono tra gli elementi che caratterizzano il lavoro di Acquaefarina. Nel menu trovano spazio una selezione di pomodori e salumi, oli extravergine d’oliva e prodotti regionali, con una proposta che intreccia la tradizione campana e quella trentina, terra d’adozione del titolare.

La riconferma dei Tre Spicchi si aggiunge a una serie di risultati ottenuti negli ultimi mesi. Acquaefarina ha raggiunto il 32° posto nella classifica 50 Top Pizza Italia e ha ricevuto il riconoscimento di migliore pizzeria in Trentino nella Restaurant Guide di Falstaff Italia, oltre al premio Pizza Maxima Awards.

Situata a pochi passi dal centro storico di Trento, la pizzeria propone una pizza napoletana verace e si distingue anche per un primato geografico: è la pizzeria premiata con i Tre Spicchi più a nord d’Italia.