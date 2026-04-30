TRENTO. È stato arrestato nella notte tra il 29 e il 30 aprile un ventenne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai carabinieri mentre stava rovistando tra alcune borse appena rubate da un’auto in sosta in città.

L’intervento è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio da parte delle “gazzelle” della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento. I militari, transitando in via Orsi, hanno notato il giovane intento a frugare all’interno di alcune borse.

Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga grazie al pronto intervento degli operanti. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento, occhiali da sole e denaro contante.

Gli accertamenti immediati hanno permesso di verificare che la merce era stata appena sottratta da un’auto parcheggiata lungo la stessa via, dopo che il finestrino era stato infranto. Il proprietario del veicolo è stato rintracciato poco dopo e ha potuto rientrare in possesso di tutti gli oggetti rubati.

Il ventenne è stato quindi arrestato in flagranza per furto aggravato e condotto nelle camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Trento, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.